Annelise Hesme et Aurélien Wiik mènent l’enquête sur les rives du "Canal des secrets"

Coproduit par la RTBF, ce téléfilm a été réalisé par Julien Zidi, qui a également dirigé les acteurs de plusieurs séries notables, telles que "Alice Nevers, le juge est une femme", "RIS police scientifique" ou "Section de recherches".

Le rôle d’Izia est quant à lui campé par Annelise Hesme. Connue notamment pour son rôle d’infirmière dans la série médicale "Nina", celle-ci avait déjà eu l’occasion de revêtir l’uniforme dans "Meurtres à Lille", où elle jouait une flic parisienne revenue s’établir dans le nord de la France.

Dans "Le canal des secrets", elle donne cette fois la réplique à Aurélien Wiik, qu’on avait déjà pu voir, entre autres, dans "Meurtres à Saint-Malo" et le "Bazar de la charité".

Habitués à interpréter toutes sortes de rôles, les deux acteurs forment un duo complice, dont l’alchimie se ressent à l’écran. Interrogé à leur sujet par "Bulles de culture", Julien Zidi confie d’ailleurs :

"Ce sont des personnages écrits avec des fragilités, des fêlures et des faiblesses, et ma volonté était de trouver deux personnalités qui pouvaient incarner ça naturellement. Et au final, je suis absolument ravi de ce qu’Annelise Hesme et Aurélien Wiik m’ont apporté sur ces deux personnages d’Izia et Max parce qu’ils se sont vraiment fondus dans leurs rôles".

"Le canal des secrets", à découvrir ce mardi 13 juin à 20h25 sur La Une et disponible en streaming sur Auvio pendant 7 jours.