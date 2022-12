Anneliese Michel, le cas de "possession" qui a dépassé la fiction de "L’Exorciste"

Le 24 septembre 1974, en Allemagne de L’Ouest, Anneliese Michel, 20 ans, subira durant 10 mois pas moins de 67 séances d’exorcisme. La jeune femme a un trouble du comportement, perd la voix, l’équilibre. Cette dernière va voir un médecin qui lui dit qu’elle fait de graves crises d’épilepsie. Elle sera d’ailleurs soignée pour ça mais rien n’y fait. Et chaque jour, son cas s’aggrave.

Anneliese voit des visages de démons et elle entend des voix qui lui disent qu’elle va mourir dans les flammes de l’enfer. Elle finit par être persuadée qu’elle est possédée. Ses parents font appel à deux prêtres qui vont l’exorciser durant 10 mois. Il va y avoir 67 séances d’exorcisme qui sont toutes plus violentes les unes que les autres. Son comportement se détériore et est de plus en plus agressif envers son entourage. Elle veut leur déchirer le coup avec ses dents, elle boit son urine, mange des araignées… Les prêtres qui s’occupent de son exorcisme racontent qu’ils sont plusieurs à l’intérieur d’elle et que ceux-ci s’expriment.

Durant ces 10 mois, sa santé ne cesse de se dégrader. Ses dents sont cassées, elle devient même aveugle car ses yeux sont très gonflés. Les ligaments de ses genoux sont déchirés à force de faire des génuflexions. Elle finit par mourir le 1er juillet 1976 car son corps n’en peut plus.