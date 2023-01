Annelies Verlinden soutient l'appel à la tolérance zéro face aux violences envers la police et les pompiers

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a dit lundi soutenir l'appel du syndical policier SNPS à appliquer le principe de tolérance zéro face aux violences envers la police et les pompiers.

"Nous devons faire tout pour réduire le nombre de faits de violence au minimum et poursuivre et punir les auteurs", a-t-elle commenté. "Nous sommes redevables envers nos policiers et pompiers qui s'engagent tous les jours pour garantir notre sécurité". Après différents actes de violence envers du personnel de secours ce week-end, le SNPS a plaidé pour l'application d'une tolérance zéro face aux violences envers les policiers et les pompiers.