Année de tous les records pour le cinéma belge francophone en 2022

La Fédération Wallonie-Bruxelles a apporté en 2022 plus de 22,8 millions d’euros au budget du Centre du cinéma et de l’audiovisuel (CCA), un montant en hausse de 11% par rapport à 2021.

Additionnée aux 18,8 millions d’euros investis directement par les éditeurs et distributeurs de services, une enveloppe globale audiovisuelle record de plus de 41,6 millions d’euros, contre 35,33 millions en 2021, a ainsi été mise à disposition du secteur au cours de l’année écoulée, ressort-il du bilan 2022 du CCA.

Outre la contribution plus importante de la FWB à l’enveloppe disponible, une forte hausse de l’apport global des éditeurs et distributeurs de services, de 11,8 à 18,8 millions d’euros, est enregistrée. "Cette hausse sensible de la contribution est due à l’apport des éditeurs dits extérieurs (Netflix, Amazon, Apple, Google, Disney entre autres, mais aussi TF1 et Canal +, ndlr) qui contribuaient à la production pour la première fois en 2022", explique le Centre du cinéma et de l’audiovisuel. Cette contribution est en fait double puisqu’elle porte à la fois sur les exercices 2021 et 2022, précise le CCA.

Autre record l’an dernier, la Commission du Cinéma a validé 12,13 millions d’euros de promesses d’aide en 2022. Cela a été rendu possible grâce à la décision de la ministre des Médias et de la Culture Bénédicte Linard de dédier 1 million supplémentaire lors de l’ajustement budgétaire 2022 au financement des aides à la création. "Sur les 597 projets examinés (660 en 2021), 186 promesses d’aide ont été octroyées (174 en 2021), soit un taux de sélection de 31% sur l’ensemble des demandes (26% en 2021)", explique le CCA.

Ces aides ont notamment porté sur 29 longs métrages de fiction en écriture, 14 en développement et 32 en production. Un soutien financier a également été apporté à 31 courts métrages de fiction, 63 documentaires, 12 films expérimentaux et 5 longs métrages réalisés dans des conditions de production légères.

Côté séries, 3,82 millions d’euros ont été investis par la FWB et la RTBF dans les productions belges en 2022. Six projets de séries ont ainsi été aidés à l’écriture, six au développement et une en production alors que le Fonds FWB-RTBF pour les séries s’ouvrira en 2023 à de nouveaux diffuseurs.