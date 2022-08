Anne Zagré remporte sa série du 100 m haies et rejoint les demi-finales : "J'ai pris mes repères et je me suis rassurée"

Anne Zagré s’est qualifiée pour les demi-finales du 100 m haies des championnats d’Europe d’athlétisme, samedi soir à Munich en Allemagne. Elle a remporté la 2e des trois séries en 13.13 (-0,7 m/s).

Les trois premières des trois séries et celles qui ont réussi les trois autres meilleurs chronos rejoignaient les demi-finales programmées dimanche soir (19h10). Les douze qualifiées y retrouveront les douze premières au ranking européen directement placées en demi-finales. La finale se courra dans la foulée à 20h45.

La Bruxelloise, 14e au classement continental, disposait du meilleur chrono des engagées de la 2e série, grâce à son 12.95 le 3 juillet à La Chaux-de-Fonds. Elle a largement devancé la Néerlandaise Maayke Tjin-a-Lim (13.26) et la Grecque Elisavet Pesiridou (13.33).

"C'était une course propre, bien exécutée. Je n'ai pas tout donné, ça ne sert à rien de prendre trop de risques. J'ai pris mes repères et je me suis rassurée. J'ai vu durant la 2e partie de la course que j'étais devant et j'ai essayé de bien gérer. Le chrono n'est pas le plus important, il faut passer les tours aux championnats d'Europe. En demi, il faudra aller à fond et prendre tous les risques", a déclaré l'athlète de 32 ans au micro de David Bertrand à l'issue de la course.