Anne Zagré, éliminée en demi-finale du 100m haies, un audacieux Eliott Crestan 8e de la finale du 800m

Même frustrant scénario pour Eliott Crestan. Opposé à une féroce concurrence en finale du 800m, le Namurois a fini 8e et dernier. Très bien parti et même en tête de cortège à mi-course, Crestan a perdu pied dans la dernière ligne droite, cédant du terrain à ses adversaires mètre après mètre pour finalement franchir la ligne en dernière position. Un résultat, un brin décevant au vu de la physionomie de la course, mais évidemment loin d’être infamant, le simple fait de participer à une finale européenne à 23 ans méritant déjà de chaleureux applaudissements. Et cerise sur le gâteau, le chrono est loin d'être scandaleux et vient finalement atténuer une saison globalement difficile.

"J'ai essayé de rester placé dans les 2-3 premiers et je me suis dit que j'allais attaquer aux 300 derniers mètres. C'est ce que j'ai fait mais je n'avais plus de jus dans les 50 derniers mètres. Il fallait tout tenter, je suis moins en forme que d'habitude. Je ne voulais pas rester à l'arrière et essayer de gratter quelques places dans la dernière ligne droite. J'ai tenté, malheureusement j'ai perdu. Si on m'avait dit il y a deux mois que j'irais en finale d'un championnat d'Europe, j'aurais dit "à d'autres". Mais bon, je suis un peu déçu, je me disais que c'était possible, il fallait 50 mètres en moins. J'ai joué, j'ai perdu" a-t-il confié au micro de David Bertrand.