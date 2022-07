Anne Zagré avant ses 7e mondiaux d'athlétisme : "On ne s'en lasse pas"

Anne Zagré, spécialiste du 100 mètres haies, est une habituée des championnats du monde. À 32 ans, l'athlète belge s'apprête à disputer ses septièmes (!) mondiaux à Eugene. C'est simple : elle n'a plus manqué cet événement depuis 2009.

"On ne s'en lasse pas, même si c'est un peu différent par rapport à mes premiers championnats du monde, qui restent mon meilleur souvenir. J'ai participé au relais 4x100m. C'était assez incroyable pour moi. Mais je prends toujours autant de plaisir. J'essaye de profiter du moment présent car je sais que ça ne va pas durer toute la vie", a confié la Belge au micro de notre envoyé spécial David Bertrand.

Très détendue, Anne Zagré ne s'est pas fixée d'objectifs avant de disputer ses 7e mondiaux : "Je suis sereine et contente d'être ici. J'ai commencé ma saison plus tard que d'habitude. Je manquais de rythme mais j'ai fait deux bonnes courses avant les mondiaux donc je suis contente, ça me rassure un peu. Je n'ai pas de chrono ni de classement en tête. Je veux juste courir vite, plus vite que ce que j'ai fait pour le moment".

Anne Zagré entrera en lice ce samedi, à 20h20, lors des séries du 100m haies.