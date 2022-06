Anne, victime du repassage des seins : "Tant qu’on m’interpellera là-dessus, je parlerai !"

De ses 11 ans à 13 ans, Anne a été victime du repassage des seins. Une mutilation peu médiatisée, mais répandue dans certains pays d’Afrique, qui consiste à écraser la glande mammaire des jeunes filles afin de freiner le développement de la poitrine. A l’époque, on a expliqué à Anne que c’était "un massage du sein" pour éviter que les garçons ne la regardent et qu’elle puisse se concentrer sur ses études.

Aujourd'hui installée à Toulouse et maman de trois enfants, la jeune femme est parvenue à trouver un certain équilibre dans sa vie, mais le traumatisme qu’elle a subi la poursuit encore. La reconstruction mammaire dont elle a bénéficié il y a quelques années n’effacera probablement jamais complètement les blessures psychiques encore bien ancrées.

Pour Anne, le calvaire a duré deux longues années. Aux aurores, sa grand-mère l'emmenait dans l’arrière-cuisine de la maison où des tantes et grandes cousines l’attendaient pour lui brûler la poitrine à l’aide d’une pierre à peine sortie des braises. Ensuite, comme si de rien n’était, les femmes de la famille envoyaient la petite Anne, blessée, à l’école. "Tout ce que je sais, c’est que je n’ai rien dit. Je me suis dit que c’était mon tour et qu’il fallait que je ferme ma gueule."