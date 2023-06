Anne Sylvestre, une femme d’engagements, aux chansons qui racontent le monde

En termes de chanson engagée, Anne sylvestre a été un fer de lance du féminisme, de ses avancées, des manifestations pour la cause. Elle a également provoqué des yeux relevés et des paupières mi-clause pleine de certitude… Mais jamais elle n’a laissé les regards indifférents. Et à l’égal de ses interprétations sur des musiques au lyrisme léger, à la manière des troubadours, elle ne calibrait pas la durée de ses chansons. Elle a également été précurseur avec un titre majeur de son répertoire, "Non tu n’as pas de nom".

En Belgique, la loi qui dépénalise l’avortement est signée en 1990. En France, 16 ans plus tôt, le 26 novembre 1974, la voix de Simone Veil, ministre de la Santé à l’époque, fait vibrer l’Assemblée nationale française. Et en 1973, c’est la voix d’Anne Sylvestre qui s’élève et qui dit "non".

Affichée par bien des associations comme étant une chanson sur le droit à l’avortement, Anne Sylvestre a inlassablement rectifié : "J’ai toujours protesté en disant que ce n’était pas une chanson sur l’avortement mais une chanson sur l’enfant ou le non-enfant. J’étais énervée par tous ces messieurs qui prétendent savoir ce qu’il se passe dans notre ventre". Autrement dit, sur l’injonction sociétale de devenir mère pour s’accomplir, et cela n’empêche de trouver dans ce titre, des détours qui passe par la question de l’interruption de grossesse…

Le refus est scandé par trois lettres, un mot clair… Non : N-O-N… Il est chanté 21 fois dans ce texte qui comprend seulement 335 mots. La protestation est limpide, l’interprétation est pourtant incarnée par une voix que l’on sent douter, que l’on perçoit comme un épuisement. Un épuisement de vivre déjà sa propre vie avec ce que la société envoie comme injonction.

Paradoxalement, cette chanson sur le refus d’être mère est composée comme une berceuse, une berceuse chantée à l’enfant qui ne naîtra pas. Les radios trouvent la chanson problématique et la diffusent très peu. Pourtant, la chanson deviendra un tube, chantée dans la rue, dans les manifestations…

Pour avoir la liberté de ses propos, Anne Sylvestre n’a jamais rechigné à claquer la porte de ses maisons de disques, elle a toujours parlé de l’époque dans laquelle elle vivait, et en ce 20 juin 2023 – jour de ses 89 ans – Réal Siellez lui rend hommage.

"Non tu n’as pas de nom" de et par Anne Sylvestre, en 1973 sur son album " Les pierres dans mon jardin ", c’était dans l’air du temps, ça l’est toujours…