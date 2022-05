Anne-Sophie Nyssen, future rectrice, détaille dans "Liège en Prime" sa conception de la gouvernance au féminin

Ça change quoi, une femme au rectorat ? "Ça va changer beaucoup de choses, j’espère" répond l’intéressée " mais il faut faire attention, Margaret Tatcher était une femme… La gouvernance au féminin, c’est une expression qui désigne un mode de fonctionnement axé sur la coopération, pas la compétition".

L’égalité, c’est l’un des enjeux du mandat d’Anne-Sophie Nyssen, et pas seulement l’égalité de genre. Elle entend combattre toutes les discriminations raciales ou sociales, ce qui passe par la lutte contre les précarités qui peuvent frapper les étudiants, précarités de santé, de nourriture, de logement. Et quand elle est interrogée sur les projets de concession à un promoteur privé d’un complexe de kots au Sart-Tilman, dont les loyers risquent de ne pas être à la portée de toutes les bourses, elle répond qu’elle n’a pas été associée aux négociations, et qu’elle va profiter de la période de passation des pouvoirs pour s’enquérir des marges de manœuvre qui subsistent pour que de l’hébergement se construise, mais à des prix corrects.

L’autre maître-mot de son programme, c’est la durabilité. Difficile avec des bâtiments dispersés sur un vaste domaine et à l’écart de la ville, et où les déplacements actuellement, relèvent plutôt du tout-à-la-voiture. "Mais des progrès ont été accomplis ces dernières années…" et elle s’engage à accentuer cette politique, sans toutefois promettre que des parkings supplémentaires ne vont plus se créer. Quant à savoir si elle envisage dès à présent de rempiler après quatre ans, elle confirme que son âge le permet, mais qu’elle préfère attendre de voir quelles parts de ses ambitions pour son université auront été rencontrées.