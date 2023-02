Anne Sila rend hommage à la chanson française dans son album de reprises "Madeleines"

Anne Sila revient avec un nouvel album de reprises intitulé Madeleines. Dans le 6/8, Bruno Tummers nous présente ce disque qui reprend des grands standards de la chanson française.

On l’avait découverte dans The Voice France, où elle faisait partie de l’équipe de Florent Pagny. Elle a depuis proposé plusieurs albums de créations originales et elle intégrera la troupe des Enfoirés cette année.

Dans son nouvel album Madeleines, elle rend hommage aux aînés avec des reprises de chansons à succès, comme Nous d’Hervé Villard, Qui saura de Mike Brant, ou encore Faut pas pleurer comme ça de Daniel Guichard. Le tout, en les débarrassant de leur habillage datant des années 70, sans lequel elles restent de très belles chansons.

Malgré quelques albums de chansons originales, Anne Sila n’a pas encore trouvé le titre bien à elle qui lui permettra de rencontrer le très grand public. Mais avec cet album elle se fait plaisir en permettant au patrimoine de vivre et se transmettre.