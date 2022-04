Anne Sibran : La beauté est l'espace de liberté de l'homme

Dans ce dernier roman, Anne Sibran imagine la rencontre entre Cézanne qui et un illustre ophtalmologue du XIX e siècle. Le peintre souffre des yeux en raison de son diabète et des pigments nécessaires à sa art à tel point qu'il ne peut plus peindre. Barthélemy Racine a opéré de jeunes patients souffrant de cécité due à la cataracte. Il a été le premier à recueillir leurs témoignages sur ce qu'ils voyaient en naissant. Entre ces deux personnages, Kitsidano, une indienne aveugle de naissance, l'épouse de l'ophtalmologue, est guérisseuse et propose sa propre vision du monde.

Trois personnages incarnant trois chemins vers la beauté : celui du peintre qui en a fait sa quête, celui du médecin qui opère les regards et connait les fonctions de l'oeil et celui de l'aveugle qui a cependant un vrai contact avec le monde et le vivant.