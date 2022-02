Anne-Marie trébuche sur scène et Ed Sheeran en version rock-metal aux Brit Awards

Ed Sheeran en mode rock-metal

Et puis, ce qui a scotché tout le monde, c’est l’ouverture de la soirée, confiée à Ed Sheeran, qui a ensuite remporté l’award d’auteur-compositeur de l’année. Le petit chou de la pop a livré une version détonante de Bad Habits, mélange très réussi de pop-rock assez hard façon Foo Fighters ! Un live tout à fait inédit puisqu’il l’a interprété avec le groupe de metal-rock Bring me the Horizon. Une collab improbable et assez jouissive !