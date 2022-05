Anne-Marie David, tout le monde la reconnaîtra

En 1980, elle donne un concert au Palais des Congrès à Versailles et participe l’année suivante, en Norvège au Gala des vainqueurs de l’Eurovision à l’occasion du 25ème anniversaire de la compétition. En Scandinavie, Anne-Marie est l’idole des jeunes et des moins jeunes. Elle reçoit le Prix de la meilleure interprète étrangère à Oslo en 1983. En 1984, elle donne la réplique à Michael Lonsdale dans le conte musical de Claude Bolling, " Le vent du tourbillon ". Elle se produit avec toute la troupe au théâtre d’Angers. Sollicitée par la télévision norvégienne, Anne-Marie David rejoint en 1985, le jury chargé de sélectionner le candidat, la candidate ou la formation qui représentera la Norvège à l’Eurovision. Elle est assise aux côtés de trois autres jurés que sont Ronnie Hazelhurst, chef d’orchestre de la BBC, Tony Visconti, manager de David Bowie et de Stig Anderson, le producteur d’Abba. La classe ! Elle continue à donner de la voix à l’étranger. Elle se classe en troisième position, au Chili en 1987 dans le cadre du Festival " Vina del Mar ". La chanson qui lui permet de monter sur la troisième marche du podium : " 2000 ans déjà ". Cette année-là, elle décide de lever le pied et de prendre en quelque sorte sa retraite. Mais c’était sans compter l’envie de renouer des liens avec le public et la scène. Elle sort une compilation avec ses grands tubes et fait son retour sur scène en 2004 avec un album CD "Live à Charleroi ". Deux ans plus tard, elle part à nouveau en tournée avec le spectacle : " Chansons ". En 2010, elle revient avec un album hommage à Federico Garcia Lorca, l’écrivain et dramaturge espagnol. L’opus est intitulé " Federico ". De nombreux auteurs comme Alice Donna, Michel Mallaury ou encore Pierre Delanoë ont écrit pour cette grande voix de la chanson française, icône de la variété des années 70. Et aujourd'hui, le public, tu verras, la reconnaîtra.