Anne-Laure Macq est très impliquée dans les opérations de solidarité de la RTBF. Comme Viva For Life qui sert à accompagner les enfants et les parents en situation précaire et les aide à retrouver une certaine cohésion dans les familles. Ou encore CAP48, qui soutient les personnes en situation de handicap ou l’aide à la jeunesse.

Derrière ces projets, se cache une équipe qui travaille d’arrache-pied pour sensibiliser un maximum de monde, que ce soit à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux. Anne-Laure Macq s’occupe également des évènements CAP48 ou Viva For Life, afin de récolter des fonds et faire vivre les projets de ces deux causes.