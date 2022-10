Anne Hathaway, Octavia Spencer et Stanley Tucci dans "Sacrées Sorcières" sur La Une

Ce n'est pas la première fois que ce roman de Roald Dahl est adapté en film : il avait déjà été transposé pour le grand écran en 1990 par Nicolas Roeg avec Anjelica Huston (La Famille Addams).

Ce n'est pas non plus la première fois qu'une histoire de ce romancier séduit le cinéma, puisque Dahl est aussi à l'origine des films suivants : Charlie et la Chocolaterie (d'abord de Mel Stuart, puis de Tim Burton), Le Bon Gros Géant (Brian Cosgrove), Les Sorcières (Nicolas Roeg), Matilda (Danny DeVito), James et la Pêche géante (Henry Selick), Fantastic Mr. Fox (Wes Anderson) et Le Bon Gros Géant (Steven Spielberg).

"Ce qui rend ses œuvres pertinentes est que, comme dans toutes les bonnes histoires d'horreur, c'est une bataille entre le Bien et le Mal. Et ces histoires resteront toujours avec nous et traverseront le temps", confiait Zemeckis à AlloCiné en mars 2021.

Ici, le script a été écrit par le réalisateur à succès, en collaboration avec Kenya Barris, le créateur de la série Black-ish. Robert Zemeckis a pris la place de Guillermo del Toro, initialement prévu à la réalisation, mais qui, à cause d'un emploi du temps chargé, avait laissé la place vacante. Ce dernier reste néanmoins producteur du film aux côtés d'un autre grand réalisateur : Alfonso Cuarón.

Malgré une polémique vite retombée et un scénario assez classique, Sacrées Sorcières est un blockbuster divertissant et enchanteur pour petits et grands. À voir lundi 31 octobre à 20h25 sur La Une et en direct sur Auvio (attention, pas de replay).