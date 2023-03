Anne Gruwez, jurée de Drag Race Belgique : "il ne faut pas rater une occasion de mourir moins bête !"

La juge d’instruction la plus célèbre de Belgique est l’invitée de Drag Race Belgique cette semaine. Avec plus de 30 ans de carrière à son actif, Anne Gruwez a été révélée au grand public dans un premier temps dans l’émission "Strip-tease", et ensuite grâce au documentaire "Ni juge ni soumise" de Jean Libon et Yves Hinant, diffusé en 2017 et doublement récompensé : en France avec le César du Meilleur Film Documentaire ; et en Belgique avec le Magritte du Meilleur Documentaire. Dans ce long-métrage, le téléspectateur vit le quotidien de la juge durant 3 années à travers les différentes enquêtes, auditions et visites criminelles qui lui sont attribuées.