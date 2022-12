Anne et John témoignent : "Les enfants sont presque boulimiques de peur de ne plus avoir à manger"

Prendre soin d’un enfant quand les parents ne le peuvent plus, c’est une des missions des institutions d’accueil familial. Les enfants sont ainsi mis à l’abri des difficultés des parents. Et pour les aider dans ce travail essentiel, les institutions font appel à des familles d’accueil.

Notre journaliste David Wathelet est parti à la rencontre de l’une d’elles. Anna et John sont famille d’accueil d’urgence depuis 2 ans et demi et famille de parrainage depuis une petite année. Ils sont appelés pour accueillir des enfants soit en urgence, soit à plus long terme, on parle alors de parrainage.

John et Anne accueillent avec bonheur des petits bouts qui "ne demandent pas grand-chose", affirme Anne.