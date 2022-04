Anne Coesens : "Après 50 ans, j’ai senti qu’une femme devait se battre pour avoir des rôles intéressants.”

Ce samedi, Plan Cult vous ouvre les portes de la Villa Empain, véritable bijou Art-Déco de notre capitale ou la Fondation Boghossian propose actuellement l'exposition "Portrait of a Lady". Félicien Bogaerts y retrouve l'actrice et scénariste Anne Coesens qui tient l’un des rôles titres dans la série “Pandore”.

À l'affiche de “Pandore”, Anne Coessens revient avec une double casquette. Celle d’actrice, avec le rôle de Claire Delval, une juge d’instruction au convictions et au caractère bien trempés, et celle de co-scénariste, aux côtés de Vania Leturcq et Savina Dellicour. Un travail d’écriture de 4 ans qui nous plonge au cœur d’une intrigue où les mondes politique, médiatique et judiciaire s’entrechoquent à la suite d’une agression tragique…