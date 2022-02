Anne Coesens, actrice et coscénariste de la série Pandore : "Je peux refaire une prise 300 fois"

Pandore est la nouvelle série de la RTBF, diffusée tous les dimanches soir sur la Une et disponible sur Auvio.

Connaissant un franc succès depuis son lancement, une de ses coscénaristes, qui fait également partie du casting, revient sur la genèse du projet, il y a de cela 5 ans précisément…

"On a proposé à Vania Leturcq et Savina Dellicour d’écrire une série et elles m’ont demandé de me joindre à elles. Au début nous avons beaucoup brainstormé, on ne savait pas vers quoi on allait aller… On a décidé de prendre le temps pour savoir ce qu’on allait raconter en se basant sur l’actualité, des livres, des podcasts… On a amené un maximum d’inspirations de tout ce qui nous touchait et la série est née comme ça. C’était en 2017, l’époque de Trump, des élections françaises, du Brexit beaucoup de choses nous ont parlé, nous avons donc décidé de les insérer".