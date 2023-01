" Annabelle " : voici pourquoi vous avez peur de la poupée

La pédiophobie, qui n’existait pas avant le 19e siècle, est probablement survenue en même temps que l’explosion de l’industrie du jouet. La culture populaire et l’avènement des films d’horreurs n’y sont évidemment pas étrangers non plus. En tête de liste : les films "Chucky" et "Annabelle" qui surfent sur cette peur, en faisant des poupées un réceptacle du Mal. Et les poupées maléfiques et démoniaques… ça marche, et même plutôt bien !

