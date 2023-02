Annabelle Lengronne dans "Un Petit Frère" : "Le féminisme n’est pas uniquement dans les films engagés"

Vous l’avez rencontrée, celle qui a inspiré Rose, pour préparer le rôle ?

Non, en fait elle a dit "Léonor, pourquoi tu fais ça ?" Elle ne comprend pas pourquoi on fait un film sur sa vie. Alors que c’est une héroïne de l’ordinaire.

Par rapport à mon histoire personnelle, ce rôle est un hommage, une belle revanche sur la vie

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être actrice ?

Je n’ai jamais "voulu", en termes professionnels, être actrice. C’est juste que j’ai vécu dix ans de harcèlement scolaire, et une fois arrivée au lycée, j’étais extrêmement fermée. Je ne voulais vraiment pas qu’on m’emmerde. Et faire du théâtre, ça me faisait beaucoup de bien. La différence, c’est aussi un des thèmes d’Un Petit Frère : être différent·e de plusieurs façons, et comprendre que c’est ça, ton identité. Et le fait d’arriver sur un plateau de théâtre, où tu as le droit d’être qui tu veux, de t’exprimer… ça m’a apporté beaucoup. Après le bac, j’ai voulu faire une école de théâtre – mais pas pour être actrice, juste parce que je kiffais. En sortant de l’école, pendant l’été, j’ai joué dans une pièce de théâtre au festival d’ Avignon, on a eu un prix… Et lors de la présentation de la pièce, une agente m’a donné sa carte. A la rentrée, ma mère me dit : "Mais appelle-la en fait ! Faudrait peut-être que tu bosses (rires)." Mes parents m’ont toujours soutenue. Donc voilà, ça a commencé comme ça.

L’aspect politique d’un rôle, l’aspect féministe, est-ce que ça rentre en ligne de compte dans vos choix ? Sans forcément que le film soit militant pour autant…

Oui, je comprends. En fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que le féminisme n’est pas forcément que dans histoires engagées. Au lieu de faire des œuvres revendicatives, peut-être que le plus efficace, c’est juste de montrer la vie d’une famille. Raconter le quotidien, comme avec Un Petit Frère, pour moi c’est ça le plus fort. Dans le film, Rose travaille dans un hôtel, mais elle a aussi un travail non rémunéré, qui est cheffe de famille monoparentale. Avec la charge mentale, et tout ce que ça implique. Et là on parle d’une famille noire, mais avec ce qui se passe dans le monde, il y a plein de ‘Rose’ukrainiennes qui arrivent. Je prends l’exemple de l’Ukraine, mais c’est universel. Il y a plein d’exemples de travail gratuit que les femmes ont fait sur des générations.