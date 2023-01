Annabelle : l'histoire de cette poupée qui a inspiré le célèbre film d'horreur était-elle vraie ?

Début des années 1970, dans le Connecticut. La mère de Donna, un peu triste de voir sa fille quitter le cocon familial, a voulu s’assurer qu’elle ne l’oublie pas. Elle a donc été faire les magasins à la recherche d’un petit cadeau qu’elle pourrait lui offrir : quoi de mieux qu’une poupée Raggedy Ann qui sourit ? Quand sa mère la lui a offerte, Donna était plus que touchée. Sa place sera sur son lit. Loin de se douter qu’elle n’allait pas y rester…

Quand elle revient le soir de l’hôpital, elle remarque un changement subtil... Il se peut que la poupée ait bougé. Quelqu’un l’a peut-être effleurée en passant, sa colocataire Angie par exemple. Ou peut-être que dans la précipitation, Donna ne l’a simplement pas déposée là où elle le pense.

Mais quelque chose vient tout de même inquiéter Donna. Alors qu’elle essaye de la positionner toujours de la même manière, les bras le long du corps, quand elle rentre dans sa chambre le soir, les bras de la Raggedy Ann sont pliés ou ses jambes sont croisées.

Donna ne se doute pas que cette poupée va tant faire parler d’elle : on l’appelle Annabelle. Après Chucky, elle est la poupée la plus populaire du cinéma d’épouvante et de loin la plus terrifiante. Mais, avant de devenir une star hollywoodienne et d’effrayer la terre entière, qui était Annabelle ? Quelle famille a-t-elle fait tant frissonner pour que des démonologues aient dû intervenir ? Était-elle vraiment la poupée effrayante décrite par le 7e art ?

Voici L'Heure H de l’une des affaires des époux Warren, qui a inspiré un spin-off de la célèbre saga Conjuring.