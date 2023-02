Annabel Lee : le groupe bruxellois en session dans Classic 21 Underground

Annabel Lee revient avec un deuxième album, Drift, et le titre pop-mélancolique "By the Sea". Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h dans Classic 21 Underground avec Laurent Debeuf pour découvrir leur univers.

Annabel Lee propose un véritable condensé de mélodies rock aussi pop que garage. Ils se sont fait remarquer grâce à l’écriture efficace et la forte personnalité qui se dégage de leurs morceaux.

Avec son premier LP "Let The Kid Go" (2020), le groupe a pu asseoir sa présence au sein de la scène belge. En live, Annabel Lee est une pile électrique ! "Drift" (24 mars 2023), leur deuxième album, attache une attention particulière à retranscrire l’intensité de ces prestations scéniques.

C’est une collection mélancolique de chansons qui décuplent l’ingéniosité insufflée dans leurs précédentes sorties. Des fragments de la vie quotidienne deviennent des mélodies accrocheuses traduisant le chaos du monde en une poésie indélébile.