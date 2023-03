"Anna" : un spectacle nécessaire, un objet de prévention et d’utilité publique, au Jean Vilar à Louvain-la-Neuve

"Anna", n’est pas qu’un spectacle, c’est un outil didactique, un objet de prévention et d’utilité publique !

Pourquoi ? Parce qu’Anna nous parle d’un fait de société encore tabou, malgré sa présence manifeste, dans toutes les tranches d’âge et dans tous les milieux : la relation sexuelle non consentie, que la loi qualifie de viol.

Anna est une jeune femme de 28 ans qui aime faire la fête. Un soir elle croise Victor dans un bar, ils flirtent, boivent quelques verres, mais lorsque Victor propose de la raccompagner, il se fait insistant dans la voiture et refuse d’entendre le NON d’Anna. Anna décide de déposer plainte à la police. Elle doit affronter les vexations policières, les réflexions clichées et le malaise familial.

Sandrine Desmet et Pamela Ghislain ont mis en scène, écrit le texte et jouent dans la pièce, elles évoquent la nécessité du projet.

"Anna" au Théâtre Jean Vilar à LLN, studio 12, jusqu’au 24 mars à 13H30 et à 19H30 ou 20H30. Certains spectacles sont suivis d’une rencontre avec les comédiens.

"Anna" est le premier volet d’une trilogie sur la place que la société donne aux femmes aujourd’hui