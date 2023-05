Anna-Sophie Neher, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Anna-Sophie Neher, soprano, est née en 1990, et a la double nationalité canadienne allemande.

Durant ses années d’études au Conservatoire de Montréal et à la McGill University, Anna-Sophie Neher a reçu de nombreuses bourses comme celles de la Fondation Sylva Gelber et de la Fondation Jacqueline Desmarais. En 2017, elle remporte le concours Manuvie de l’Orchestre symphonique de Montréal et le Wirth Prize de l’Université McGill. Elle participe également au Concours international de Montréal et au Mozartwettbewerb de Salzbourg.

Elle est membre de l’Ensemble Studio de la Canadian Opera Company de Toronto. Elle a incarné des rôles comme Blanche de La Force (Dialogues des carmélites), Adèle (La Chauve-souris), Belinda (Didon et Énée), et Barbarina (Les Noces de Figaro).

La saison passée, elle a fait ses débuts à l’Opéra de Paris dans le rôle d’Antigone (OEdipe). En concert, Anna-Sophie Neher s’est produite dans les Carmina Burana de Carl Orff, ainsi que dans la Messe en ut mineur, la Messe du Couronnement et le Requiem de Mozart.

(source CMIREB)

Anna-Sophie Neher se présentera en finale du Concours Reine Elisabeth le jeudi 1er juin, et elle interprétera :