Anna Renzi, la première diva

C’est ainsi que Giulio Strozzi, le librettiste de la Finta Pazza, et le père de Barbara Strozzi, apprécie les qualités de la jeune diva. Ce même Strozzi loue également ses qualités purement vocales, l’équilibre des registres, sa souplesse, son agilité, ses ornementations ou encore sa solidité.

Elle chantera à Venise, Florence, Gene, et dans plusieurs villes d’Autriche. C’est l’une des premières artistes femmes à autant voyager et à vivre uniquement de son art. Mais si elle est érigée au rang de première diva d’opéra, ce n’est pas pour son caractère, moins excentrique que simple et mélancolique. Ni pour de rocambolesques frasques amoureuses. C’est simplement qu’elle n’est rattachée à aucune troupe ni cour, contrairement à Francesca Caccini, par exemple.

Ce statut de première diva a une seconde explication : Alors qu’il était d’usage d’être actrice chantante (reléguant la voix au second plan), Anna Renzi s’affirme comme une chanteuse aux qualités d’actrice. Elle devient rapidement une muse pour les compositeurs, qui l’imaginent dans des rôles forts, d’un point de vue dramatique.

Elle sera d’ailleurs aussi la première Ottavia de L’incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi.