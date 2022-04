Anna Netrebko déprogrammée en Sibérie, jugée "traître" à sa patrie par la Douma

Une prise de position qui devrait – peut-être – permettre à Anna Netrebko de revenir sur le devant de la scène européenne, ses prochains concerts étant planifiés à la Philharmonie de Paris et à La Scala de Milan à la fin du mois de mai. Mais cette déclaration a également engendré des réactions sur côté russe : ainsi au lendemain de la déclaration d’Anna Netrebko, l’Opéra de Novossibirsk a décidé d’annuler sa représentation de la soprano, prévue le 2 juin prochain. "Vivre en Europe et avoir l’opportunité de se produire dans des salles de concert européennes s’est révélé être plus important que le sort de la patrie", a déclaré l’institution sibérienne au sujet de l’annulation du concert d’Anna Netrebko dans un communiqué. Et d’ajouter "Nous ne devrions pas avoir peur des figures culturelles qui tournent le dos à leur patrie. Notre pays est riche en talents et les idoles d’hier seront remplacées par d’autres ayant une position citoyenne claire."

Le 1er avril dernier, Vyacheslav Volodine, président de la Douma d’État, la chambre des députés de la Fédération de Russie, a posté un message sur la messagerie Telegram, qualifiant de "traîtres" les artistes qui, comme Anna Netrebko, "ont fui vers des climats plus chauds, diffusent des accusations et privilégient l’enrichissement et la gloire plutôt que l’amour de la patrie".