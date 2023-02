Anna Kiesenhofer, championne olympique surprise, rejoint Israël Premier Tech Roland

Elle avait simplement signé un contrat de quelques jours avec Soltec pour disputer la Vuelta en 2022. La coureuse de 31 ans avait d’ailleurs failli refaire le coup des JO, échouant de peu après 158 kilomètres d’échappée.



Kiesenhofer franchit une nouvelle fois le cap du professionnalisme. Elle n’a pas choisi son employeur par hasard. Elle est ambassadrice de la marque de cycle qui équipe la formation et a participé à un stage avec l’équipe masculine en 2022.



L’Autrichienne vise "les courses les plus importantes" du calendrier du World Tour. "En particulier le Tour de France et les autres courses par étapes difficiles. Je suis excité par ce nouveau challenge. Cela ne va pas être facile mais je pense que nous avons une super équipe et nous allons créer quelques surprises cette année", dit-elle.



Le plus grand défi pour Kiesenhofer sera de rouler en peloton. Pétrie de qualités, elle n’est pas toujours à l’aise quand il faut frotter. C’est aussi pour ça qu’elle n’hésite jamais à se lancer dans des offensives de grandes ampleurs. Une tactique qui lui a valu son plus grand succès.