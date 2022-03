Anna, Katryna, Uliana… : portraits poignants de ces femmes qui fuient l’Ukraine

Ça doit être la vingtième fois que nous le faisons.

L’une est Ukrainienne, l’autre Polonaise. Elles ont décidé de partir seules vers le centre du pays. Kharkiv, Kiev, Lviv… Elles n’en sont pas à leur premier trajet. "Je ne sais pas exactement, mais ça doit être la vingtième fois que nous le faisons. On est là depuis le début de la guerre", racontent les deux jeunes femmes. Quant au danger, elles n’y pensent pas pour l’instant : "On ne se sent pas vraiment en danger, pas encore… Mais on verra ce qui arrivera, vous savez… Plus tard…"

Dans cet immense élan de solidarité qui est visible partout à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, on assiste avec Magdalena et Oxana à l’aide "jusqu’au-boutiste". Derrière leur camionnette, elles en ont pris une autre, complètement accidentée, en remorque. Des hommes ukrainiens leur ont demandé de la ramener au pays, remplie de différents appareillages. Il faut dire que s’ils passent la frontière, ils seront obligés de rester sur place. Les deux femmes ont accepté sans hésiter.