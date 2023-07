Anna Göldi : l'histoire du procès de la dernière sorcière d'Europe racontée en podcast

Si les femmes commettent, statistiquement, moins de crimes que les hommes, si elles passent à l’acte, elles perpétuent une double transgression : celle de leur genre en même temps que la règle de droit. C’est notamment pour cette raison, comme l’explique l’historienne Fanny Bugnon, que dans le procès d’une femme se joue en réalité le procès de "la" femme. C’est pourquoi la criminalité féminine a toujours nourri dans l’imaginaire social, politique, religieux, des fantasmes beaucoup plus puissants et inébranlables que la criminalité masculine.

Mais il n’y a jamais eu de figure plus dangereuse, plus malsaine, de figure plus emblématique de la déviance féminine que celle de la sorcière… Toujours selon Fanny Bugnon, la sorcière incarne la figure quasi-matricielle de la femme criminelle. En d'autres termes, la mère de toutes les femmes coupables.

Derrière la “figure” de la sorcière, il y a une multitude d’histoires individuelles, de réalités historiques. La persécution de dizaines de milliers de personnes a abouti en Europe à l’exécution d’au moins 70.000 personnes, dont une très large majorité de femmes. A l’âge d’or de la chasse aux sorcières, fin du 16e au début du 17e siècle, dans les régions les plus ambitieuses en la matière, on a décompté jusqu’à 25 bûchers par an. Soit une exécution pour sorcellerie tous les quinze jours.

L'une d'elles, Anna Göldi, est connue pour avoir été l’une des dernières, si ce n’est pas la dernière sorcière d’Europe.

