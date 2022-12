Anna Colin Lebedev : "L’Histoire est devenue centrale dans cette guerre parce qu’elle est utilisée comme une arme"

Après presque un an de guerre, comment analysez-vous le regard des Occidentaux sur ce conflit et ses deux parties ?

"Il y a une lecture simplificatrice à la fois de la société ukrainienne et de la société russe qui est inquiétante. On a adhéré à une lecture héroïque de l’Ukraine. Or, si nous avons besoin que les Ukrainiens soient parfaits pour les soutenir, notre soutien risque de s’effondrer très vite. On encense les Ukrainiens aujourd’hui mais on ne leur pardonnera aucune erreur au vu de l’image qui est construite. On doit prendre conscience que c’est une société imparfaite, comme toute société, on doit leur redonner de l’humanité.

Au niveau de la société russe, on se rapproche de la vision simpliste que l’on avait de l’Union soviétique à savoir un pouvoir oppresseur tout puissant et des citoyens zombifiés, avec une minorité de têtes éclairées protestataires.

Or, la Russie est très multiforme et diverse, avec des personnes qui font des choix. On plaque notre vision occidentale sur la Russie: une société c’est une classe politique et une population qui doit manifester son mécontentement dans la rue ou dans les urnes. Ce n’est pas comme ça que ça se passe en Russie."

Comment ça fonctionne alors, pourquoi n’y a-t-il pas cette expression de mécontentement qu’on observe, par exemple, en Iran ?

"La protestation de rue n’a jamais été le mode d’expression privilégié d’un mécontentement politique chez les Russes. Au-delà de la question de la répression, la Russie est un archipel d’îlots tellement isolés les uns des autres que ce qui se passe dans l’un affecte très peu les autres. Des mouvements de protestation dans un de ces îlots n’affectent pas Moscou. On n’a quasiment pas, en Russie, l’expérience d’un embrasement qui aurait pris de ville en ville.

Le mode de protestation privilégié des Russes ce n’est pas de confronter l’État mais de passer entre les mailles de l’État, de le déposséder de sa puissance de l’intérieur. Par exemple, donner un pot-de-vin pour ne pas être mobilisé, c’est une pratique de sabotage, c’est une autre manière de confronter l’État.

Par ailleurs, pendant les septante ans de l’Union soviétique on a demandé aux citoyens de ce pays-là de se sacrifier pour leur patrie, d’accepter de donner sa vie si besoin, d’être unis devant un grand idéal. Depuis la chute de l’URSS, ils aspirent surtout à vivre leur vie privée, à être acteur de leur vie. La question politique, l’adhésion aux idées leur rappellent de mauvais souvenirs, 'on est tellement morts pour des idées que des idées, des idéaux on n’en veut plus.'"

Vladimir Poutine justifie son agression par une interprétation toute personnelle de l’Histoire, que vous vous attachez, dans votre livre, à déconstruire. Cette guerre montre-t-elle l’importance de l’Histoire, et du travail mémoriel?

"Oui, l’Histoire est devenue centrale dans cette guerre parce qu’elle est utilisée comme une arme. On constate que l’Histoire permet d’instrumentaliser le passé pour mobiliser la population, non pas par des grands discours, mais par des clichés très simples. Le cliché du nazi, du néonazi, est quelque chose qui mobilise. Et ça marche d’autant plus dans une société où l’Histoire n’a pas été écrite dans sa complexité mais avec une vision très binaire d’une Russie qui incarne la lutte contre le nazisme et d’une collaboration qui n'aurait eu lieu que dans les périphéries, comme en Ukraine ou dans les États baltes.

Dès son arrivée au pouvoir, petit à petit, Vladimir Poutine a fait en sorte qu’on efface tout discours critique sur l’Histoire commune. Le moyen qu’il a trouvé de redonner de la grandeur à la Russie est passé par la glorification: 'Nous avons toujours été du côté du bien, nous avons été grands et nous allons le redevenir.' Ça a effacé la complexité historique: dès que l’on creuse l’Histoire, personne n’est aussi grand qu’il le prétend."