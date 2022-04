Ann Wilson reprend "Love of my Life" de Queen avec Vince Gill

Il s'agit d'un extrait du futur album d'Ann Wilson, Fierce Bliss.

"J'avais cette idée de faire un duo sur "Love of My Life" de Queen, et j'ai laissé mon esprit imaginer qui serait cet "ange au masculin" qui pourrait chanter avec moi. Il fallait quelqu'un avec de l'âme et le nom de Vince Gill s'est imposé parce qu'il a ce supplément d'âme et cette voix incroyable."

"Love Of My Life" est l'une des deux reprises de l'album, l'autre étant "Bridge of Sighs" de Robin Trower.

Fierce Bliss arrivera le 29 avril via Silver Lining Music.