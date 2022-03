Ann Wilson de Heart salue la décision de Dolly Parton de se retirer du Rock & Roll Hall of Fame

La chanteuse du groupe Heart s’ajoute aux quelques artistes qui ont salué la décision de la chanteuse Dolly Parton de refuser sa participation au Rock & Roll Hall of Fame.

Dolly Parton avait expliqué sur les réseaux sociaux : "Même si je suis extrêmement flattée et reconnaissante d’être nommée, je ne pense pas avoir mérité ce droit. Je ne veux pas que les votes soient divisés à cause de moi, je dois donc respectueusement me retirer".

La Rock & Roll Hall of Fame Foundation avait ensuite répondu en expliquant que sa décision était "réfléchie", mais sa nomination sera tout de même prise en compte.

Et aujourd’hui, Ann Wilson explique au Chuck Shute Podcast : "J’ai trouvé sa réponse très classe. Elle n’a pas besoin d’être attachée à un autre genre, c’est cool, je trouve."

"Le Rock & Roll Hall of Fame devient de moins en moins rock. Et j’ai trouvé sa réponse parfaite. Elle a peut-être toujours dit qu’elle voulait faire un album rock, mais je ne sais pas… Je trouve qu’elle incarne tellement la country. Elle est 100% country, c’est ce qui est génial avec elle. Elle est unique en son genre."

Il y a deux semaines, c’est la sœur d’Ann Wilson, Nancy, qui avait aussi applaudi Dolly Parton en précisant : "Cette catégorie est tellement large… Dionne Warwick, par exemple, n’est pas une chanteuse rock, et bon nombre d’artistes élus et nommés ne le sont pas non plus. Ils devraient créer plusieurs sous-catégories sous ce grand libellé du "Rock and Roll Hall of Fame". Ils devraient avoir une catégorie Country, Pop, Rap et Rock. Ça serait vraiment plus malin, s’ils faisaient ça. Parce que là je dois voter pour ceci demain… […] Et c’est vraiment classe de la part de Dolly Parton de faire ça. Ça me donne envie d’écrire un album rock avec elle, je devrais l’appeler. Elle peut tout faire. Elle a écrit quelques-unes des plus belles chansons de notre époque. Elle pourrait le faire."

Dolly Parton avait en effet poursuivi son message en affirmant, entre autres, que cette nomination lui a donné envie de sortir un album de rock 'n' roll dans le futur. Les réactions du monde du rock ne se sont pas fait attendre. Steve Albini a immédiatement proposé de produire Dolly Parton à travers un message sur son compte Twitter : "Dolly Parton, aimez-vous l’enregistrement analogique ?"

Dolly Parton avait expliqué le 17 mars sa décision dans une interview avec Fox News : "Mon impression, et celle de la plupart des Américains je pense, c'est que c’est plus pour les gens du monde du rock". "J’ai été sensibilisée depuis sur le fait que c’est plus que ça, mais je ne reste pas à l’aise. C’est un peu comme mettre AC/DC dans le Country Music Hall of Fame. C’était un peu déplacé pour moi", a-t-elle ajouté.

Les responsables du Rock & Roll Hall of Fame se sont ensuite exprimés au sujet de la déclaration de Parton et maintiennent qu’elle a sa place parmi les nommés : "Depuis ses débuts, le Rock and Roll a des racines profondes dans le Rhythm & Blues et la musique Country. Il n’est pas défini par un genre particulier, mais plutôt par un son qui fait bouger la culture des jeunes. La musique de Dolly Parton a marqué une génération de jeunes fans et a influencé d’innombrables artistes qui ont suivi. Sa nomination pour l’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame a suivi le même processus que tous les autres artistes qui ont été nommés".

Dolly Parton a toujours été réticente à l’idée d’être mise en avant. L’année dernière, par exemple, l’artiste avait demandé au conseil législatif du Tennessee de mettre de côté le projet consistant à ériger une statue à son effigie. En août dernier, la chanteuse country a expliqué qu’elle avait investi l’argent qu’elle avait gagné grâce à Whitney Houston dans un quartier d’une communauté noire de Nashville.