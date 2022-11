Ann-Laure et Marc nettoient les rivières !

Tout commence en 2012. Cette année-là, Ann-Laure regarde le documentaire ARTE "La Malédiction du Plastique." C’est un véritable déclic. Convaincue du besoin urgent de lutter contre la pollution, elle décide de consacrer une bonne partie de son temps à ramasser les déchets le long des routes.

Après avoir collecté des canettes, des mégots et bien d’autres ordures, un évènement bien particulier va la guider vers les cours d’eau, bien plus pollués que nos voiries. "En 2013, on s’est retrouvé face à un arbre tombé en travers d’une rivière. Il y avait une nappe de déchets flottants retenus par cet arbre qui empêchait l’eau de s’écouler", nous écrit Marc, son compagnon. Le constat est inquiétant. Et il semble l’être plus encore sous l’eau. "Les pieds dans l’eau, on s’est ensuite rendu compte qu’il y avait encore plus de déchets au fond des cours d’eau qu’à la surface. On y trouve de tout ! Des pièces de voitures, des éléments d’électroménager, des pneus, de la frigolite, etc." Cette pollution, presque invisible, empoisonne la faune et la flore. "C’est notre planète que cette pollution détruit."

Depuis lors, le couple a décidé d’agir, bénévolement, pour protéger la santé des cours d’eau et de la planète. Chaque jour de la semaine, courageusement, ils chaussent leurs grandes bottes de pêcheurs et se retroussent les manches pour réparer les dégâts du passé. "Nos rivières sont des reflets de la société. Des livres d’histoire qui révèlent l’activité humaine le long de celles-ci depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours…" écrit Ann-Laure.