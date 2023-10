Anja Taylor-Joy parle l’espagnol, Jenna Ortega pas, oh Dios mio !

Il aura suffi d’une "bête" vidéo lors du défilé Dior à la fashion week de Paris pour que ça s’emballe et ça critique sur les réseaux.

Anya Taylor Joy, Rosalia et Jenna Ortega se saluent, la première présente son mari Malcolm McRae à la deuxième, en espagnol, et la star de Mercredi répond, elle, "ravie de te revoir" en anglais. Et elle est directement accusée d’être "une mauvaise représentation latina !" Rachel Zegler (West Side Story, Blanche-Neige), actrice américaine d’origine colombienne, en a aussi pris pour son grade.

Non, Jenna Ortega n’est pas hispanophone et alors ? L’actrice californienne est née d’un père d’origine mexicaine et d’une mère d’origine mexicano-portoricaine, mais elle a été élevée dans un environnement exclusivement anglophone. Pareil pour Rachel Zegler, élevée dans la langue de Shakespeare.

Par contre, la star de Queen’s Gambit, elle, est d’origine britannique et espagnole de par sa mère, et argentine et écossaise de par son père. Elle est née en Floride mais a passé une partie de son enfance à Buenos Aires.

Et voilà comment l’éternel débat sur ce qui définit exactement l’identité Latinx a une fois de plus été relancé.