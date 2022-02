Anissa a 18 ans et vit à Loncin. Durant le confinement, elle a commencé à publier des vidéos de cover sur les réseaux sociaux. "C’est là que j’ai commencé à comprendre que la musique avait une part importante pour moi", déclare la jeune étudiante en communication. Ses vidéos ont reçu des retours positifs et ce sont ces retours qui l’ont poussé à s’inscrire aux castings de la saison 10 de The Voice Belgique. Avant de monter sur la scène des Blind Auditions, la jeune candidate se confie : "J’ai hâte d’aller sur scène et je vais tout donner". Pour tenter de convaincre les coachs, Anissa a choisi d’interpréter l’immense titre "Take on Me" de A-ha. Sa reprise a convaincu Typh Barrow de se retourner. Anissa a donc directement intégré l’équipe de la coach.