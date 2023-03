Animaux sur les routes : quels réflexes adopter au volant ?

Tenter d’éviter un animal qui traverse la route subitement, une situation connue de très nombreux conducteurs et conductrices en Wallonie. Dans ce type de situation on a tendance à vouloir sauver l’animal en l’évitant. C’est normal, c’est instinctif mais cela peut vous mettre en danger.

La vigilance est de mise partout et à tous les instants. Quels réflexes avoir dans ce type de situation ? Pour bénéficier de conseils avisés, nous avons rencontré Julien Malvaix, carrossier à Fosses-la-Ville. Des voitures endommagées après avoir tenté d’éviter des animaux, il en voit très souvent. "Ici, un client a voulu éviter le gibier qui a surgi de nulle part et il a percuté un mur, un peu comme sur l’autre véhicule qui se trouve là, derrière." Pour ce carrossier, nous payons souvent très cher de mauvais réflexes : "parfois il vaut mieux prendre le gibier plutôt que de vouloir l’éviter. Maintenant, ça reste un réflexe humain".

Garder son sang-froid

Des mauvais réflexes confirmés par Benoit Godard porte-parole de Vias : "Si, parce que vous voulez éviter un animal qui traverse ou un animal qui est déjà mort sur la route, vous effectuez une manœuvre d’évitement et que vous risquez une collision frontale, vous allez faire pire, finalement. Et donc c’est la raison pour laquelle il faut vraiment garder son sang-froid, freiner, mais éviter toute manœuvre dangereuse".