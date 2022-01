Animaux hypertypés : des critères de beauté, au détriment de leur bien-être et de leur santé

Des expressions enfantines, des pleurs qui rappellent parfois ceux d’un bébé. Comment expliquer que cela nous fasse craquer ?

Pour Marc Vandenheede, éthologue à l’Université de Liège et spécialiste en comportement animal, c’est notre relation à la bête qu’il faut repenser : "Le rapport à l’animal a fortement évolué vers un rapport juvénile, assez peu mature avec l’animal. C’est un rapport plutôt de type parent-enfant, maternel vis-à-vis d’un animal qu’on a tendance à considérer comme fragile, à protéger".

Et ces chiens ont non seulement un aspect juvénile mais aussi un caractère qui va de pair : "Son cerveau peut rester bloqué dans un stade juvénile, ce qui peut mener à un animal peu mature et qui n’acquiert pas l’ensemble des comportements normaux d’un chien adulte", indique l’expert.

Des conséquences pour les structures d’accueil

Reflet de la société, les refuges voient eux aussi passer de plus en plus d’animaux hypertypés avec leur lot de problèmes : "Pour les structures d’accueil, recevoir des animaux hypertypés a deux conséquences", révèle Sébastien De Jonghe, directeur de l’ASBL "Sans collier". "C’est d’abord un impact financier parce qu’il faut opérer ses animaux et que ces opérations souvent coûteuses. Ensuite, ces animaux sont plus difficiles à placer car ces animaux doivent être dans un environnement spécifique. Un bouledogue ne peut pas être exposé à de fortes chaleurs ou a une forte activité donc cela réduit le champ d’adoptants possibles", détaille-t-il.

Aujourd’hui, aucune loi n’encadre la création d’animaux hypertypés. Pour éviter des souffrances inutiles à nos amis à quatre pattes, tout repose donc sur la sensibilisation et le bon sens des propriétaires d’animaux.