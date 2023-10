Animaux fantastiques, un jardin extraordinaire à explorer au Louvre-Lens

Les animaux fantastiques de l’époque contemporaine ont des traits hérités de représentations apparues au Néolithique. Les premiers dragons de l’histoire, mais aussi les griffons et les sphinx naissent au 4e millénaire avant Jésus-Christ avec l’apparition des premières cités-états en Iran, en Mésopotamie et en Egypte.

Les animaux fantastiques sont des êtres hybrides tels l’aigle à tête de lion et le cheval ailé. Leur hybridité permet d’accroître leur puissance en alliant les caractéristiques des animaux dont ils prennent les formes. Ils appartiennent à un monde sauvage imaginaire. Ils sont liés aux forces de la nature et aux événements telluriques ou météorologiques extrêmes comme les séismes ou les ouragans.

Leur ambiguïté étonne. Les créatures exercent des forces maléfiques, mais elles peuvent protéger une porte, une ville ; un trône, un royaume … et conjurer le mauvais sort. En Mésopotamie, Pazuzu est le roi des démons du vent. Une statuette assyrienne le représente couvert d’écailles, doté de quatre ailes, de serres de rapace et d’une queue de scorpion. Il cause des fléaux et sa démone de femme peut provoquer la mort des parturientes et des nouveau-nés. Pazuzu peut aussi aider les exorcistes à repousser les actions maléfiques de sa femme.