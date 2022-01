Animaux et refuges en péril

Tom & Co, pour les citer, organisait deux fois par an des récoltes de nourriture qui nous permettaient d’engranger un petit peu des dons et qui permettaient de nourrir nos animaux. Et bien, ça a été annulé ces opérations.

A côté de l’argent, ce sont aussi les dons en nature qui se sont réduits, explique Fabrice Renard : "On a les récoltes de nourriture, c’est un exemple. Tom & Co, pour les citer, organisait deux fois par an des récoltes de nourriture qui nous permettaient d’engranger un petit peu des dons et qui permettaient de nourrir nos animaux. Et bien, ça a été annulé ces opérations, donc, qu’est-ce qui se passe ? Et bien, on a moins d’entrée de nourriture, d’où, on doit en acheter…"

Les dépenses, en effet, elles, sont en augmentation et pour tous les postes : eau, électricité, aliments… Et bien d’autres encore. "Je prends le prix du carburant. On prend le chauffage, par exemple. Ici, c’est un poêle à pellets et bien les pellets ont augmenté." poursuit Fabrice Renard.

"Tout augmente dans la vie et ça devient malheureusement de plus en plus difficile pour les refuges de tenir le coup.", déplore-t-il.