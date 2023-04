Animaux et Macadam, un joyeux bestiaire urbain à découvrir en famille

Les vacances de printemps sont sur le point de commencer. Si vous recherchez des activités à faire avec vos enfants durant ces deux semaines de congé, Caroline Veyt a quelques solutions pour vous.

Animaux et Macadam

Commençons tout d’abord avec le nouveau spectacle musical de la Famille Handeldron. Le titre de ce nouveau voyage musical, Animaux et Macadam, "un jeu de piste musical où les animaux traversent les immeubles et les vieilles maisons pour une symphonie saugrenue, touchante et profondément urbaine".

A travers ce spectacle, ils ont voulu que les enfants se réapproprient l’espace urbain, qu’ils le découvrent avec leur imaginaire. Lors du spectacle, on rencontre Dimitri, qui aime la campagne, le silence et ne veut absolument pas aller en ville. Sa sœur, Ysaline, veut lui ouvrir les yeux sur toutes les merveilles de la ville. Il y a plein d’animaux, des vrais, mais aussi ceux que l’on peut convoquer grâce à notre imaginaire, comme les girafes, les éléphants ou cette gouttière qui pourrait très bien être un anaconda…

A travers ce nouveau spectacle, les frères et sœur de cet ensemble désirent également inviter à la déconnexion : quand Dimitri veut rester coller le nez sur un écran, sa sœur n’hésite pas à lui dire qu’il va se transformer en zombie et qu’il y a plein de choses à voir dehors, et que ça vaut la peine de sortir.

Au niveau musical, on passe du rap au slam en passant par la musique classique et le rock. On chante, on danse, on passe un super moment !

Ce nouveau spectacle sera créé le jeudi 4 mai prochain, à 15h au Marni. Il y a même un goûter crêpe à l’issue du spectacle.

Le retour des Botakids

C’est le retour des BotaKids au Botanique, ces matinées où on initie les enfants aux arts visuels et à la musique. Et le dimanche 7 mai, au beau milieu des vacances, la matinée sera placée sous le signe de l’Arménie.

La pianiste Laurence Mekhitarian et le joueur de duduk Vardan Hovanissian présenteront leur pays en musique avec un instrument classique et un instrument traditionnel. Ils interpréteront des pièces de Komitas mais aussi des compositions actuelles de Jean-Luc Fafchamps ou Claude Ledoux qui feront résonner l’histoire du pays avec des sonorités nouvelles.

Le concert a lieu à 11h et les enfants seront attendus un peu avant 10h pour un atelier créatif animé par l’artiste Aïda Kazarian. Elle peint sans pinceau ni accessoire, essentiellement avec son corps, ses doigts. Elle va initier les enfants aux techniques qu’elle utilise. De la création, de la musique et puis un petit verre de l’amitié est prévu pour clôturer le tout !

Rendez-vous au Botanique dès 9h30 le dimanche 7 mai. Voyage en Arménie garanti !