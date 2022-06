A l’origine de cette innovation, l’envie de "faire de la nature un personnage à part entière" en s’appuyant sur la 3D, plus immersive.

Problème, la 3D classique, prisée du monde de l’animation, est très gourmande en temps, en espace et en énergie. Elle repose sur des centaines d’ordinateurs moulinant nuit et jour pour calculer des images en un certain temps, et des épisodes sur plusieurs semaines.

Trop lourde, elle limitait les ambitions du réalisateur François Narboux, soucieux d’ajouter des ambiances atmosphériques, de varier les textures et la végétation, et qui est tombé sur la 3D "temps réel" après quelques recherches.

Concrètement, cette technologie, que François Narboux défendra lors d’une conférence jeudi au festival d’Annecy, permet de modifier instantanément une scène, avec un temps de calcul "2200 fois" plus rapide que la 3D classique.