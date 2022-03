"Animals" de Nabil Ben Yadir, un film choc mais important, une claque pour (r)éveiller les consciences

"Animals" s’inspire d’une histoire vraie, celle du meurtre d’Ihsane Jarfi en avril 2012 à Liège. Et il fallait un excellent réalisateur pour nous la raconter. Nabil Ben Yadir est le réalisateur des "Barons", de "La marche" ou encore d'"Angle mort". Il n’a jamais réalisé deux fois le même film. Il est passé de la comédie au drame historique puis au thriller politique avec une certaine aisance. Dans Animals, il filme la réalité comme personne. Il nous propose ce crime homophobe et raciste comme une claque pour (r) éveiller les consciences. Alors oui c’est violent, très violent même. Mais comme il le dit, " le danger, c’est de fermer les yeux et de dire, ça, on ne peut pas le montrer."

Ce film "Animals" évoque la bêtise de ces hommes qui abandonnent leur humanité pour laisser parler leur inhumanité, leur bestialité. Ce film, il parle aussi, en vrac et dans le désordre, du jugement des autres, de l’immigration, de ces Belges aux origines étrangères tiraillés entre tradition et modernité, de comment vivre son homosexualité, de l’effet de groupe et de cette société violente que nous occupons !

"Animals" est donc un film choc mais important. Un film qui s’adresse aux jeunes et qui est accompagné d’un dossier pédagogique élaboré avec des psychologues pour évoquer, parler, violence, homophobie et effet de groupe.