Animal Rights dénonce la vente de homards vivants par Delhaize qui n'entend pas arrêter

Dans certains pays comme la Suisse, les homards ne peuvent plus être bouillis vivants. La chaîne a précisé dans une réaction qu'elle respectait la législation et que les animaux étaient transportés et vendus "dans les conditions les plus optimales". Et Delhaize n'a actuellement pas l'intention d'arrêter de vendre des homards vivants, a précisé son porte-parole Roel Dekelver.