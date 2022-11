"Animal Farm" au Théâtre du Parc : Nous ne sommes pas plus sales que les animaux

Comme à son habitude, le Théâtre Royal du Parc vise haut (dans tous les sens du terme). Avec ses hauts décors mouvants et colorés qui rappellent les jeux d’enfants, sa vingtaine de personnages, ses chants et ses chorégraphies, nul doute n’est permis : la ferme des animaux débarque à Bruxelles avec toute sa basse-cour ! Jouant jusqu’au bout la carte de la fable, costumes et masques sont aussi ingénieux que loufoques et plairont aux petits comme aux grands. Côté mise en scène, rien n’a été oublié pour que l’illusion fonctionne. Le jeu des comédiens inclut postures, déplacements et bruitages pour faire oublier que, détails, nos chers animaux sont sur deux pattes. Le choix du spectacle musical apporte rythme et légèreté, deux atouts rehaussés par la qualité de leur interprétation.

Si les puristes de l’œuvre d’Orwell seront sûrement étonnés, dans le meilleur des cas, par les remaniements opérés sur l’œuvre – était-il nécessaire de rendre Hercule si effacé (allégorie du peuple) ou encore de changer le rapport de force entre les cochons ? – les autres seront sans doute satisfaits de découvrir cette version plus familiale. De même, le final remanié et quelque peu abrupt laisse sur sa faim le spectateur averti, mais l’ensemble offre une adaptation équilibrée.