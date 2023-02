"Anima" le festival préféré des petits et des grands au Caméo à Namur dès ce 17 février

Si vous cherchez une chouette occupation pour vos enfants durant ces congés de carnaval, le Festival Anima débarque au cinéma Caméo à Namur dès ce 17 février. Depuis plus de 40 ans, les Grignoux décentralisent ce festival Bruxellois dans leurs cinémas le Parc, Churchill et Sauvenière à Liège et au Caméo, à Namur.