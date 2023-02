Anima 2023 : "Unicorn Wars", une bonne licorne est une licorne morte

Une guerre sainte entre oursons câlins et licornes élégantes, des sommets de cruautés et des images vertigineuses... Que demande le peuple ? Présenté à Anima, "Unicorn Wars" éclabousse le festival avec ses jets de sang, jusqu’à l’épuisement.



Il suffit de jeter un oeil à son affiche pour saisir l’attrait premier de la co-production franco-espagnole "Unicorn Wars": apporter du sang, du gore et un peu de cruauté à des figures tendrement enfantines. Des petits oursons empalés par des licornes, c’est déjà tout un programme, de quoi faire saliver celles et ceux qui apprécient ce genre d’outrages. Et bonheur, l’exercice semble, dans un premier temps du moins, dépasser son concept provoquant, saisissant le regard par la beauté effrayante de ses images. S’ouvrant sur une forêt sombre, le film d'Alberto Vázquez anime sous nos yeux ses illustrations magiques, à mi-chemin entre les enluminures du Moyen Âge et les illustrations d’un livre pour enfants particulièrement sombre. Il est difficile de ne pas être hypnotisé par ce qui se joue à l’écran.



L’enchantement n’a cependant qu’un temps. Car si les décors ravissent les sens, les personnages qui y évoluent, des oursons amateurs de câlins, provoquent d’autres sentiments. Moqueuses, cruelles, lâches, assoiffés de sang, jaloux, ces soi-disant adorables créatures suscitent plus de dégoût que d’attendrissement avec leurs gigantesques yeux larmoyants et leurs gouttes de sueurs dégoulinantes. Volontiers violent, contre leurs ennemis à corne mais aussi les uns contre les autres, leur comportement nous renvoie à ce que l’humanité recèle de pire. Alors que la croisade qu’ils livrent contre les licornes se prépare, le film dévoile ses cibles, à savoir la guerre, la religion, le fascisme et bien d’autres sujets.



Débordant d’idées, "Unicorn Wars" prend un malin plaisir à appuyer là où ça fait mal, ou à multiplier les provocations, nous jetant au visage autant d’actes de cannibalisme, de mutilations corporelles, de trips psychédéliques et de pénis d’oursons que possible. Inévitablement, ce festival de surenchère grotesque finit par fatiguer, d’autant plus qu’il aspire à être pris au sérieux, malgré son humour puéril. Son propos n’est que platitudes ou réflexions cyniques, et sa vision du monde manichéenne au possible, comme l’exemplifie son duo de protagonistes. Il y avait pourtant matière dans la relation qui unit et oppose ces deux ours frères, Caïn et Abel en puissance, mais le film est trop épris de ses provocations et cruautés faciles pour susciter de vraies émotions à leur égard. Devant leurs luttes fraternelles, il est peut-être préférable de regarder ailleurs : autour d’eux, à côté, à l’arrière-plan. Ce qui s’y dévoile est infiniment plus détaillé et mémorable.



