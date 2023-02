Anima 2023 : "Un amour de cochon", un film en stop motion pour les enfants

Jusqu’au 26 février, le festival Anima met à l’honneur le cinéma d’animation à Flagey. Parmi les films pour les enfants, " Un amour de cochon " a été réalisé chez nous en stop motion. C’est quoi, le stop motion ?

Le stop motion est une technique d’animation qui consiste à prendre en photo une scène à la fois. On modifie ensuite légèrement le contenu de la scène et on reprend une autre photo. La succession des photos crée l’effet du mouvement.

Pour une seconde de film, il faut 12 photos. Pour faire le film " Un amour de cochon ", il a fallu 56.000 photos soit une année de travail.

Ce film familial plein de rebondissements raconte l’histoire de Babs, une petite fille qui reçoit, pour son anniversaire, un porcelet américain nommé Chonchon. Ses parents ne sont pas très contents mais acceptent qu’elle le garde, s'il suit un cours de dressage pour chiens. Mais tout ne va se passer comme prévu...

Luana sera présente au festival Anima à Flagey le jeudi 23 février après-midi pour rencontrer les enfants.