Anima 2023 : "Interdit aux chiens et aux Italiens", arrêt sur image familial

Prix du jury au festival d’Annecy, le film en stop-motion d’Alain Ughetto, qui est présenté au festival Anima, nous conte avec malice, douceur et tristesse sa saga familiale, entre l’Italie et la France, dans la première moitié du XXe siècle.



Une grande famille, de multiples morts, des migrations, des famines, la grippe espagnole ou encore la montée du fascisme. Au vu de son large programme thématique et narratif, on pourrait imaginer qu'"Interdit aux chiens et aux Italiens" est un film plutôt épique dans ses proportions. Il n’en est rien. Non seulement le long-métrage d’Alain Ughetto est d’une durée expéditive de 70 minutes, mais son échelle se veut aussi intime et petite que possible. C’est une histoire profondément personnelle que ce film en stop-motion retrace, au travers d’un dialogue fictif entre le cinéaste (dont on ne verra que les mains) et sa grand-mère (marionnette minuscule en comparaison de son petit-fils).



Les décors dans lesquels prend lieu cette conversation et ce qui s’ensuit épousent complètement le minimalisme poétique du projet : les arbres sont faits avec des brocolis et les murs avec des morceaux de sucre. Toute une série d’aliments qui manquaient d’ailleurs à la table de la famille Ughetto. "Interdit aux chiens et aux Italiens" est avant tout l’histoire leur précarité et de leur combat pour remplir leurs assiettes. Les boulots dangereux et mal payé, les enfants qui se multiplient plus vite que la lumière et les habits raccommodes nous sont racontés avec un ton mi-humoristique mi-amer.



Pour mettre en scène la vie instable de ses grands-parents, Cesira et Luigi, le cinéaste enchaîne les courtes scènes, qui donnent au film une forme assez fragmentée, mais se regardent avec un indéniable plaisir teinté de nostalgie. L’animation prise le fait main (à plus d’un titre), un semi-amateurisme qui prête à l’ensemble une certaine authenticité. Comme un enfant qui jouerait avec des figurines, Alain Ughetto déplace ses personnages et leur prête sa voix, mais sa démarche est loin d’être puérile. Avec compassion et poésie, il redonne vie à une branche de son arbre généalogique, et évoque par la même occasion quelques pages essentielles de l’histoire migratoire italienne.

"Interdit aux chiens et aux Italiens" est projeté au Cineflagey le dimanche 19 février à 19h et le mardi 21 février à 19h30.